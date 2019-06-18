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Hindistan’da 100’den fazla çocuk beyin iltihabından öldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Bihar eyaletinde 100’den fazla çocuk beyin iltihabı nedeniyle hayatını kaybetti.Hindistan’ın en yoksul bölgelerinden biri olan yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip Bihar eyaletinde 100’den fazla çocuk beyin iltihabı nedeniyle hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Bihar eyaletinde 100’den fazla çocuk beyin iltihabı nedeniyle hayatını kaybetti.
Hindistan’ın en yoksul bölgelerinden biri olan yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip Bihar eyaletinde 100’den fazla çocuk beyin iltihabı nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, hastalığa neden olan virüsün potansiyel olarak liçi meyvesinden bulaştığı düşünüyor. Bihar eyaleti, Haziran ayının başından beri Akut Ensefalit Sendromu (AES) salgını ile mücadele ediyor.
Sağlık yetkilisi Ashok Kumar Singh, hastaların çoğunun kanında ani bir glikoz kaybı görüldüğünü söyledi. Bu salgınların 1995’ten beri her yıl yaz aylarında aynı bölgelerde, tipik olarak liçi mevsimi ile aynı zamana denk geldiği belirtildi.
ABD’li araştırmacılar birkaç yıl önce, beyin iltihabı hastalığının meyvede bulunan toksik bir maddeyle bağlantılı olabileceğini söylemişti. Araştırmacılar ayrıca felç ve akli durumun kötüleşmesiyle ölüme neden olan hastalığın nedenini ortaya çıkarmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.
Chamki Bukhar adı verilen hastalık 2014’te 150 çocuğun ölümüne neden olmuştu. Liçi meyvesinin Bangladeş ve Vietnam’da yetiştiği bölgelerde nörolojik hastalık salgınları da gözlenmişti.

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