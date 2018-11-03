Hindistan'da 13 kişiyi öldürdüğü söylenen dişi kaplan vuruldu

Hindistan'da 13 kişiyi öldürdüğü söylenen ve 2 yıldır aranan dişi kaplan vuruldu.
BBC'nin, Maharaştra eyaleti Ormancılık Dairesine dayandırdığı haberine göre, Borati köylülerinin ihbarı üzerine dişi kaplanı yakalamak için bölgeye giden ekip, önce hayvanı bayıltarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.
Kaplanın, ekip aracına saldırması üzerine silahla öldürüldüğü belirtildi.
Hindistan'da aktivistler kaplanın yakalanmaması için kampanya yürütürken, Yüksek Mahkeme ormancıların hayvanı vurmak zorunda kalması halinde bu duruma müdahil olmayacağını açıklamıştı.
T-1 ismiyle anılan kaplanın, 2016 yılından bu yana Maharaştra eyaletinde 13 kişiyi öldürdüğü sanılıyordu.
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