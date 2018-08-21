HABER

Hindistan'da 14 yıl sonra bir ilk: Tecavüze idam cezası

21.08.2018 21:55 | Son Güncelleme

Hindistan'da sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun ölüme terk edildiği tecavüz vakasında mahkeme iki sanığa idam cezası verdi.

Olay, ülkede "Tecavüzcülere ölüm" sloganlarının atıldığı protestoları beraberinde getirmişti.Hindistan'da mahkeme, sekiz yaşındaki bir kız çocuğuna toplu tecavüzle suçlanan iki kişiyi idama mahkûm etti. Yirmi ve 24 yaşlarındaki sanıklara verilen ceza, Hindistan'da çocuk tecavüzcülerinin idama mahkûm edilmesinin önünü açan ve bu davalarda yargı sürecini hızlandırmayı amaçlayan yeni yasa kapsamında alınan ilk karar olarak kayıtlara geçti.

Hindistan'ın orta kesimlerinde yer alan Medhya Pradesh eyaletinde iki ay önce gerçekleşen tecavüz vakası ülke çapında tepkiye neden olmuştu. Sokağa dökülen Hintler, "Tecavüzcülere ölüm" sloganları atmıştı. Okul çıkışı babasını beklediği sırada kaçırılan sekiz yaşındaki kurbanın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtiliyor. Tecavüz edildikten sonra boğazı kesilerek ölüme terk edilen küçük kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hindistan'da Nisan ayında çıkarılan yasa, kurbanların sekiz yaş ve altında olduğu tecavüz vakalarında suçlulara idam cezası verilmesini öngörüyor. Hindistan'da tecavüz suçundan son idam 14 yıl önce gerçekleşmişti. 18 yaşında bir kadını tecavüz ettikten sonra öldüren güvenlik görevlisi, asılmıştı.

Daha fazlasını okumak için: Hindistan'da tecavüz öfkesi: Davalar hızlandırılacak

Hindistan cinsel saldırıların yaygın olduğu bir ülke. 2016 yılında yaklaşık 40 bin tecavüz vakası bildirildi. Aktivistler bu sayının sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu söylüyor.

Hindistan'da tecavüz vakaları 2012 yılında bir öğrencinin Yeni Delhi'deki bir otobüste toplu tecavüz sonucu ölmesinin ardından uluslararası toplumun gündemine taşınmıştı.

AFP,ÖA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çektiEce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti
Kıbrıslı Rumlar Afrodit Doğalgaz Anlaşmasını Yeniden Müzakere EdecekKıbrıslı Rumlar Afrodit Doğalgaz Anlaşmasını Yeniden Müzakere Edecek
Trump’ın eski avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliği yapacak- ABCTrump’ın eski avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliği yapacak- ABC
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

İlginizi Çekebilir

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!

Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!

Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!

Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!

Rusya’dan ABD’ye jet yanıt!

Rusya’dan ABD’ye jet yanıt!

Melania’den Trump’a yeni misilleme

Melania’den Trump’a yeni misilleme

Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

Eagles 'En Çok Satan Albüm' rekorunu Michael Jackson’dan aldı

Eagles 'En Çok Satan Albüm' rekorunu Michael Jackson’dan aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.