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Hindistan'da 1500 Dalit kast sistemi sebebiyle Budist oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:40 | Son Güncelleme

Budizm'i tercih eden Parmar: - "Ayrımcılığı ve kast hiyerarşisini sevmiyoruz. Hindistan'ın ilerlemesinin en büyük engeli insanları ötekileştiren ve onlara eşit davranmayan kast sistemi"

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde "Dokunulmazlar" olarak nitelendirilen ülkedeki en alt sınıfı temsil eden 1500 Dalit, kast sisteminden kaynaklanan kendilerine yönelik ayrımcılık ve eşitsizlik nedeniyle Budist olduklarını açıkladı.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, Gucerat'ın Ahmedabad bölgesinde düzenlenen toplantıya katılan eyaletin çeşitli yerlerinden 1500 Dalit, "eşitlik için" Budizm'i takip etmeye karar verdiklerini duyurdu.

Budist olmaya karar veren Manjula Makwana, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eşitlik bizim için tek neden. Hindular olarak eşitlik bulamadık." ifadesini kullandı.

Dalitlere yönelik çok fazla ötekileştirme olduğunu dile getiren Makwana, "Ayrımcılık ve zulüm görüyoruz." dedi.

Parmar adındaki Dalit, daha önce Hinduizm'i takip ettiklerini hatırlatarak, "Ayrımcılığı ve kast hiyerarşisini sevmiyoruz. Hindistan'ın ilerlemesinin en büyük engeli insanları ötekileştiren ve onlara eşit davranmayan kast sistemi." diye konuştu.

Bölgede, yakın zamanda 500 Dalit, ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle Budist olduklarını açıklamıştı.

- Kast sistemi

Hindistan'da asırlardır uygulanan kast sisteminin kökenlerinin binlerce yıl öncesine dayandığı düşünülüyor.

Nesilden nesle aktarılan sistemde toplum, temel olarak din adamları (Brahmin), yöneticiler/askerler (Kşatriya), tüccarlar (Vaişya) ve hizmetçiler/köylüler (Sudra) olarak 4 temel sınıfa ayrılıyor. Her kast kendi içinde yine mesleklere göre alt kastlara ayrılıyor.

Öte yandan sistemde hiçbir kasta mensup olmayan ve "dokunulmazlar" olarak adlandırılan bir grup da bulunuyor. Bu grup, toplumun en alt sınıfı olarak görülüyor.

Kast sistemi her ne kadar Hint Anayasası'nda yasaklanmış olsa da ülkedeki 1 milyar 340 milyonluk nüfusun yaklaşık 900 milyonu kırsal kesimde yaşıyor ve bu gelenek taşrada yaşatılmaya devam ediyor.

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Budist Budizm Dalitler Dokunulmazlar’ (Paryalar/Dalitler) topluluğu Hindistan Hindu Hinduizm kast sistemi

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