Hindistan'da 1500 Dalit kast sistemi sebebiyle Budist oldu

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde "Dokunulmazlar" olarak nitelendirilen ülkedeki en alt sınıfı temsil eden 1500 Dalit, kast sisteminden kaynaklanan kendilerine yönelik ayrımcılık ve eşitsizlik nedeniyle Budist olduklarını açıkladı.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, Gucerat'ın Ahmedabad bölgesinde düzenlenen toplantıya katılan eyaletin çeşitli yerlerinden 1500 Dalit, "eşitlik için" Budizm'i takip etmeye karar verdiklerini duyurdu.

Budist olmaya karar veren Manjula Makwana, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eşitlik bizim için tek neden. Hindular olarak eşitlik bulamadık." ifadesini kullandı.

Dalitlere yönelik çok fazla ötekileştirme olduğunu dile getiren Makwana, "Ayrımcılık ve zulüm görüyoruz." dedi.

Parmar adındaki Dalit, daha önce Hinduizm'i takip ettiklerini hatırlatarak, "Ayrımcılığı ve kast hiyerarşisini sevmiyoruz. Hindistan'ın ilerlemesinin en büyük engeli insanları ötekileştiren ve onlara eşit davranmayan kast sistemi." diye konuştu.

Bölgede, yakın zamanda 500 Dalit, ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle Budist olduklarını açıklamıştı.