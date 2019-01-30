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Hindistan’da 2 kadın gelenekleri delerek tapınağa girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:21 | Son Güncelleme

Hindistan’da 2 kadın Kerala eyaletinin güneyinde yüzyıllardır süren geleneği delerek kadınların girmesinin yasak olduğu Sabarimala Tapınağı’na girdi.

Hindistan’da 2 kadın Kerala eyaletinin güneyinde yüzyıllardır süren geleneği delerek kadınların girmesinin yasak olduğu Sabarimala Tapınağı’na girdi. Kadınların içeri girmesine karşı aylarca süren protestolara rağmen tapınağa giren kadınlar tarihe geçti.
Hindistan’da Bindu Ammini (42) ile Kanaka Durga (44) isimli 2 kadın, kadınların girmesi yasaklanan tapınağa girerek ülke tarihinde bir ilke imza attı. 10 ila 50 yaş aralığındaki kadınların girişine yasaklanan Sabarimala Tapınağı’na giren Hintli kadınlar, bölge yetkililerinden destek alırken bazı kesimler tarafından protesto edildi. Protestocular sebebiyle 24 Aralık’taki girişimleri başarısız olan kadınlardan Bindu Ammini yaptığı açıklamada, “Sabahın erken saatlerinde geldik ve birkaç dakika darshanı (Hindu inanışında bir tanrı) gördük” dedi.
Kadınların tapınağa girmesinin vatandaşlık hakkı olduğunu söyleyen eyalet yetkilileri tarafından korunan kadınlar, tapınağa çıkarken herhangi bir zorluk yaşamadığını ifade etti. Ammini, “Yetkililerin organize olması sayesinde tapınağa girerken herhangi bir zorluk yaşamadık. Protestocular bizi durdurmadan önce tapınaktan ayrıldık” diyerek sivil polislerin de kendilerine eşlik ettiğini söyledi.
Tapınak yetkilileri ise kadınların ayrılmasının ardından kirlendiğine inandıkları tapınağı arıtma ritüelleri kapsamında birkaç saatliğine ziyarete kapattığını duyurdu.

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