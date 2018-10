Hindistan'da 2017'de trafiğe 148 bin kurban

Hindistan'da geçen yıl trafik kazalarında yaklaşık 148 bin kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basının Ulaştırma Bakanlığının 2017 verilerine dayandırdığı haberlerde, ortalama saat başına 17 kişinin trafik kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bakanlık verilerine göre, geçen yıl ülkede 464 bin 910 trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda, 147 bin 913 kişi yaşamını yitirdi, 470 bin 975 kişi de yaralandı.

Veriler baz alındığında, geçen yıl her saat ortalama 53, her gün ise 1274 trafik kazası meydana geldi, her saat 17 kişi, her gün ise 405 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülke olan Hindistan'da, kazaların çoğu sürücü yorgunluğu ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleşiyor.