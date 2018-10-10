HABER

Hindistan'da 29 yeni zika virüsü vakası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

Hindistan'da 29 yeni zika virüsü vakası

Hindistan'ın Racastan eyaletine bağlı Jaipur kentinde son 18 günde 29 yeni zika virüsü vakası görüldüğü bildirildi.

Hindustan Times'ın eyalet sağlık departmanına dayandırdığı haberine göre, Jaipur kentinde son 18 günde kaydedilen 29 yeni zika virüsü vakası ile ülke genelinde görülen vaka sayısı 30'a yükseldi. Bu yılki ilk zika virüsü vakası Tamil Nadu eyaletinde görülmüştü.

Jaipur'da zika virüsü görülen 29 kişiden 3'ünün hamile olduğu bildirildi.

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nden bir yetkili, salgının şimdilik yerel düzeyde bulunduğunu ancak Hindistan'da daha önce bu kadar vaka kaydedilmediği için durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Yetkili, sağlık bakanlığı uzmanlarının, durumun biran önce kontrol altına alınması için eyalet görevlilerine teknik destek sağlamak üzere bölgede bulunduğunu ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ofisinden, Jaipur'daki zika virüsü salgını hakkında kapsamlı bir rapor hazırlanması talimatı verildiği kaydedildi.

Zika virüsü, insanlara, enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Zika virüsünün hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Hidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik vinçle çıkarıldıHidroelektrik santralinin yükleme havuzuna düşen kızıl geyik vinçle çıkarıldı
Türk genci, Çin'de reklam yıldızı olduTürk genci, Çin'de reklam yıldızı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jaipur Zika virüsü

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: Bin militan ayrıldı

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: Bin militan ayrıldı

İYİ Parti'den maaşlara "kriz zammı" önerisi

İYİ Parti'den maaşlara "kriz zammı" önerisi

Şehide ağlatan veda! Yeğeninin sözleri yürekleri yaktı

Şehide ağlatan veda! Yeğeninin sözleri yürekleri yaktı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Kurban Bayramı sonrası Türkiye'ye kaç bin Suriyeli döndü?

Kurban Bayramı sonrası Türkiye'ye kaç bin Suriyeli döndü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.