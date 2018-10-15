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Hindistan'da 3 yeni kelebek türü keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 23:52 | Son Güncelleme

Hindistan'da 3 yeni kelebek türü keşfedildi

Hindistan'da yapılan araştırma sonucunda 3 yeni kelebek türü keşfedildi.

Times of India'da yer alan habere göre, Tamil Nadu eyaletinde Nilgiris'deki ormanlık alanda yapılan araştırmalarda 3 yeni kelebek türü belirlendi.

Wynter-Blyth Derneği (WBA) ve Bölge Orman Müdürlüğü tarafından yapılan 6 aylık araştırmada, bölgede 198 kelebek türü incelendi ve bunlardan üçünün yeni bir tür olduğu tespit edildi.

Araştırmacıların, 18 kelebeğin üzerinde de araştırmalar gerçekleştirdiği, bunların da yeni bir tür olabileceği kaydedildi.

Keşfedilen yeni türlere, Çok Kuyruklu Meşe Mavisi, Ekstra Lascar ve Soluk Yeşil Yaka adları verildi.

Araştırmalar sırasında Hindistan'ın en büyük ve en küçük boyuttaki kelebeklerinin de Nilgiris bölgesinde olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, bölgede 130 yıldan sonra ilk defa yeni kelebek türlerinin keşfedildiği ifade edildi.

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Hindistan kelebek kelebek türü

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