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Hindistan'da 32 parmaklı Polidaktili hastası kadın "cadı" denilerek dışlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 15:04 | Son Güncelleme

El ve ayaklarında toplam 32 parmakla doğan Nayak Kumari: - "Batıl inançlılar benim cadı olduğuma inandıkları için benden uzak duruyorlar"

Hindistan'ın Orissa eyaletinde genetik mutasyona bağlı olarak fazla parmaklı doğan polidaktili hastası 65 yaşındaki Nayak Kumari, ayaklarında 20, ellerinde 12 parmak bulunduğu için toplum tarafından "cadı" olduğu gerekçesiyle dışlanıyor.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Ganjam bölgesinde bir köyde yaşayan Kumari'nin, el ve ayaklarında toplam 32 parmak bulunduğu için toplum tarafından dışlanıyor, halka açık herhangi bir etkinliğe katılmasına izin verilmiyor.

Hastalığı sebebiyle toplumun kendisinden kaçtığını ifade eden Kumari, "Bu şekilde doğdum ve fakir bir aileye mensup olduğum için hastalığımı iyileştirebilecek hiçbir şey yapamadım." şeklinde konuştu.

Kumari, komşularının dahi kendisinden kaçtığını dile getirerek, "Batıl inançlılar cadı olduğuma inandıkları için benden uzak duruyor." dedi.

Zamanının çoğunu kapalı alanlarda veya evde geçirdiğini belirten Kumari, meraklı gözlerden kaçınmak için bu şekilde davrandığını kaydetti.

Uzman Dr. Pinaki Mohanti, Kumari'nin hastalığının polidaktili olduğunu bildirerek, "Bu hastalık genlerdeki mutasyondan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda polidaktili hastasının ihmal edildiğini ve tıbbi tedavi alamadığını aktaran Mohanti, bu tür vakaların toplum içerisinde "sosyal bir leke" olarak görüldüğünü vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
32 parmaklı kadın hastalık Hindistan Orissa polidaktili

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