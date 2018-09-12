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Hindistan'da 33 şoförü öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

Hindistan'da 33 şoförü öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da son 10 yılda 33 kamyon şoförünü öldürdüğü ileri sürülen bir kişi yakalandı.

Polis yetkilisi Rahul Kumar Lodha, adı açıklanmayan 48 yaşındaki zanlının Madhya Pradeş eyaletinin Bhopal şehri yakınlarında yakalandığını ve sorgusu sırasında son 10 yılda 33 kamyon şoförünü öldürüp araçları ile taşıdıkları malları sattığını itiraf ettiğini söyledi.

Sorgusunda, zanlının yol kenarlarındaki restoranlarda tanıştığı sürücüleri yiyeceklerine ilaç katarak uyuttuğunu, daha sonra kamyonları ıssız alanlara sürerek şoförleri öldürdüğünü anlattığını aktaran Lodha, zanlı ve suç ortaklarının araçlarla malları sattıklarını belirtti.

Polisin, son yıllarda Madhya Pradeş eyaletinde işlenen kamyon şoförü cinayetleriyle ilgili yürüttüğü soruşturma sırasında gözaltına alınan bazı kişiler de soygunlarda zanlıya yardım ettiğini kabul etmişti.

Birkaç yıl önce hırsızlıktan gözaltına alınan zanlının, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra kaçtığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kamyon şoförü

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