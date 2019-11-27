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Hindistan'da 41 kadının ameliyat sonrası yerde dinlendirilmesi tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:32 | Son Güncelleme

Hindistan'da 41 kadının ameliyat sonrası yerde dinlendirilmesi tepki çekti

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bir sağlık merkezinde 41 kadının ameliyat sonrası binanın zeminine serilen battaniyelerin üzerine alınarak dinlendirilmesi tepki çekti.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Vidişa bölgesi yakınlarında bir sağlık merkezinde 41 kadına kısırlaştırma operasyonu yapıldı.

Ameliyatların ardından kadın hastalar, sağlık merkezinin zemin katında yan yana serilen battaniyelerin üzerinde dinlenmeye alındı.

Yüksek enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade eden kadın hastalar buna tepki gösterirken, olayın duyulmasının ardından bölgede yetkili sağlık şefi Dr. Ahirvar, "Benzer olayların tekrarlanmaması için kapsamlı soruşturma yapılacak." açıklamasını yaptı.

Eyalet Hukuk ve Yasa İşleri Bakanı Prakaş Mangilal Şarma da konunun soruşturulduğunu kaydetti.

Hadisenin sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı olayı kınayan paylaşımlarda bulundu.

Aynı eyalette 2017'de yaşanan benzer bir olayda, ameliyat olan 130 kadın, açık havada beton zemin üzerinde dinlenmeye zorlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
41 kadın Hindistan Madya Pradeş

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