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Hindistan'da 5 ayda 406 kişi trenden düşerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

Hindistan'da 5 ayda 406 kişi trenden düşerek öldü

Hindistan'da 5 ayda 406 kişi, kapılardan sarkarak yolculuk etmeleri nedeniyle trenlerden düşerek yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'da yer alan habere göre, Demir Yolları Kurumu yetkilisi Niket Kaushik, bu yıl Bombay (Mumbai) kentinde trenlerden düşerek hayatını kaybedenlerin sayısının geçen yıla göre arttığını söyledi.

Kaushik, bu yıl ocak ayından hazirana kadar 406 kişinin trenlerden düşerek öldüğünü, 871 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını kaydetti.

Bu sayının geçen yıl aynı dönemde 360 olduğunu ifade eden Kaushik, kazaların, trenlerin çok dolu olması nedeniyle yolcuların kapılardan sarkarak yolculuk etmesinden kaynaklandığını belirtti.

Yetkililer, trenlerin kapılarında yolculuk etmenin yasak olduğunu, bu yıl toplam 5 bin 105 yolcuya bu nedenle ceza kesildiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kaza tren yolcu

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