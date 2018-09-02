Hindistan'da 5 ayda 406 kişi trenden düşerek öldü

Hindistan'da 5 ayda 406 kişi, kapılardan sarkarak yolculuk etmeleri nedeniyle trenlerden düşerek yaşamını yitirdi.
Hindustan Times'da yer alan habere göre, Demir Yolları Kurumu yetkilisi Niket Kaushik, bu yıl Bombay (Mumbai) kentinde trenlerden düşerek hayatını kaybedenlerin sayısının geçen yıla göre arttığını söyledi.
Kaushik, bu yıl ocak ayından hazirana kadar 406 kişinin trenlerden düşerek öldüğünü, 871 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını kaydetti.
Bu sayının geçen yıl aynı dönemde 360 olduğunu ifade eden Kaushik, kazaların, trenlerin çok dolu olması nedeniyle yolcuların kapılardan sarkarak yolculuk etmesinden kaynaklandığını belirtti.
Yetkililer, trenlerin kapılarında yolculuk etmenin yasak olduğunu, bu yıl toplam 5 bin 105 yolcuya bu nedenle ceza kesildiğini bildirdi.
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi
Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti
Tehditlerin ardından Trump'a bir tepki daha
Hindistan'da korkunç olay! Her şey inşaat kazısında ortaya çıktı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor