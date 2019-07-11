Hindistan'da 50 köpek zehirlenerek itlaf edildi

Hindistan'ın Telangana eyaletine bağlı bir köyde, 50 sokak köpeğinin muhtarın talimatıyla zehirlenerek itlaf edildiği ileri sürüldü.

"Times of India"nın haberinde, Nalgonda şehrinin Telladevarapalli köyünde muhtarın talimatı üzerine 50 köpeğin zehirlendiği bildirildi.

Habere göre, köpeklerin leşleri kamyona doldurularak bir su projesi sahasına atıldı.

Bir yerel yönetim görevlisi, köy halkının köpek tehlikesinden şikayetçi olması ve bazı köpeklerin kendilerine saldırdığını öne sürmesi üzerine, muhtarın köpeklerin öldürülmesi yönünde talimat verdiğini ifade etti.

Nalgonda bölge yönetimi tarafından, olaya ilişkin soruşturma başlatılması talimatı verilirken, suçluların tespit edilir edilmez yargı karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

Yetkililerin, köpekleri zehirleyen suçluların kimliğini tespit etmeden önce soruşturma raporlarını beklediği bildirildi.

