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Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde 73 yaşında bir kadının tüp bebek tedavisi gördükten sonra ikiz doğurduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, 73 yaşındaki Magayamma Yaramati ve 82 yaşındaki eşi Sitarama Rajarao, yıllardır tüp bebek tedavisi gördü.

Yaramati, son olarak Dr. Uma Sankar'ın gözetiminde gördüğü iki aylık tedavi sonrasında hamile kaldı ve ikiz kızlarına dün yapılan sezaryen operasyonuyla kavuştu.

Dr. Sankar, anne ve çocuklarının durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çocuklarının doğumundan sonra felç geçiren baba Rajarao'nun ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hindistan'ın Pencar eyaletinde yaşayan Daljinder Kaur, 2016 yılında 72 yaşındayken bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

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73 yaşında Hindistan

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