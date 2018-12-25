Hindistan'da açık alanda namaz kılan Müslümanlara uyarı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Noida kentinde Müslümanların açık alanlarda cuma namazı kılmaları için izinlerinin olmadığı iddia edildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Noida Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Müslüman çalışanların park gibi açık alanlarda cuma namazı kılmaları için izinlerinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Müslüman çalışanların açık alanda namaz kılmaya devam etmeleri halinde, bundan işverenlerin sorumlu tutulacağı ifade edildi. Açıklamada, işverenlerin Müslüman çalışanlarını namaz kılmaları için cami, ofis gibi kapalı alanlara yönlendirmesi gerektiğine işaret edildi.

Noida kentinde cuma günleri toplu halde namaz kılmanın diğer bölgelere de sıçramasından endişe edildiği belirtiliyor.

Yüksek Mahkemenin, temmuz ayında Tac Mahal Türbesi'ndeki mescitte şehir dışından gelen Müslümanların cuma namazı kılmasını yasaklayan kararının ardından Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu (ASI), kasım ayında Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınmasının da yasaklandığını duyurmuştu.

