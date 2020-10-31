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Hindistan’da “Alaaddin’in sihirli lambası” dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 18:45 | Son Güncelleme

Hindistan’da dolandırıcılar bir doktora “Alaaddin’in sihirli lambası” olduğunu iddia ettikleri lambayı 41 bin 584 dolara sattı.Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin batısında yer alan Meerut’ta 2 dolandırıcı Hintli bir doktora kendisine sağlık ve zenginlik getireceğine öne sürerek, “Alaaddin’in sihirli lambası” olduğunu iddia ettikleri lambayı 41 bin 500 dolara sattı.

Hindistan’da dolandırıcılar bir doktora “Alaaddin’in sihirli lambası” olduğunu iddia ettikleri lambayı 41 bin 584 dolara sattı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin batısında yer alan Meerut’ta 2 dolandırıcı Hintli bir doktora kendisine sağlık ve zenginlik getireceğine öne sürerek, “Alaaddin’in sihirli lambası” olduğunu iddia ettikleri lambayı 41 bin 500 dolara sattı. Hint medyasında yer alan haberlere göre, The Arabian Nights’ın hikayesine uygun şekilde dolandırıcılar doktoru lambadan ruhlar çıktığına inandırdı. Dolandırıcıların Hintli doktordan lamba için 200 bin dolardan fazla para istediği ancak doktorun 41 bin 500 dolarlık bir peşinat ödediği belirtildi. Olay doktorun polise şikayette bulunması ile ortaya çıkarken, 2 dolandırıcı ihbarın ardından gözaltına alındı.

Doktor Hint medyasına yaptığı açıklamada, kendisini dolandıran 2 adam ile annesi olduğunu düşündüğü bir kadını tedavi etmeye başladığı sırada tanıştığını ifade etti. Doktor, ilerleyen zamanlarda adamların kendisine evlerini ziyaret eden bir adamı anlatmaya başladıklarını ve adamların zamanla beynini yıkadığını ifade etti. Hintli doktor, ilerleyen günlerde ise dolandırıcıların kendisinden bu adam ile tanışmasını istediklerini dile getirdi. Doktor, bir ziyaret sırasında Alaaddin’in kendisine göründüğünü fakat daha sonra adamlardan birinin kendisini kandırmak için ikonik figür gibi giyindiğini fark ettiğini açıkladı.

Dolandırıcıların ilerleyen günlerde lambayı kendisine gösterdiğini ifade eden doktor, dolandırıcıların 15 milyon Rupi (201 bin dolar) karşılığında lambanın kendisine "zenginlik, sağlık ve iyi bir servet getireceğini" vaat ettiklerini açıkladı. Doktor daha sonra lamba için 310 bin Rupi (41 bin 584 dolar $) ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Kıdemli polis memuru Amit Rai yaptığı açıklamada, aynı kişilerin başka aileleri de benzer şekillerde dolandırdığından şüphelenildiğini aktararak, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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