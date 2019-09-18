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Hindistan'da alabora olan gezi teknesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Pazar günü meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 33'e yükseldi - Kayıpları arama çalışmaları sürüyor

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde bir gezi teknesinin pazar günü alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Godavari Nehri'nde pazar günü alabora olan gezi teknesindeki kayıp 6 kişinin daha cesetlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 33'e çıktığını belirtti.

Doğu Godavari bölgesi yetkililerinden M. Francis, teknedeki 73 kişiden yalnızca 26'sının kurtarılabildiğini bildirdi.

Francis, "Kurtarma ekipleri, yaşamını yitirdiği sanılan kayıp yolcuları bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Resmi olmayan bazı kaynaklar ise bugün 10 kişinin cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 37, kayıp sayısının 10 olduğunu ileri sürdü.

Andra Pradeş eyaleti İçişleri Bakanı M. Sucharita, 15 Eylül'de, gezi teknesinin, Kaçuluru köyü yakınında Godavari Nehri'nde alabora olduğunu açıklamıştı.

Singanapalli'den Papikonda'ya giden teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü, 35 kişinin ise nehir sularına kapılarak kaybolduğu kaydedilmişti.

Eyalet Turizm Bakanı M. Srinivasa Rao, dün akşam itibarıyla ölü sayısının 27'ye çıktığını söylemişti.

Ganj Nehri'nden sona Hindistan'ın en uzun ikinci nehri olan Godavari Nehri, ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletindeki göller bölgesinde doğup, alt kıtayı doğu batı yönünde katederek Orissa eyaletinden Bengal Körfezi'ne dökülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Andra Pradeş gezi teknesi Godavari Nehri

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