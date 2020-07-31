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Hindistan'da alkollü dezenfektan içen 10 kişi öldü

31.07.2020 20:49 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Andre Pradesh eyaletindeki bir köyde, içki satan dükkanların kapanmasının ardından, alkol bazlı dezenfektan içen en az 10 kişi öldü.

Hindistan'da alkollü dezenfektan içen 10 kişi öldü

Hindistan'ın Andre Pradesh eyaletindeki bir köyde, içki satan dükkanların kapanmasının ardından, alkol bazlı dezenfektan içen en az 10 kişi öldü.

Kurichedu köyü, köydeki Covid-19 vakalarında görülen artışın ardından karantinaya alınmıştı.

Polis yetkilisi Siddharth Kaushal, ölenlerin dezenfektanı su ve meşrubatlarla karıştırarak içtiklerini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin alkol bağımlısı oldukları ve karışımı ölmelerinden 10 gün kadar önce içmeye başladıkları kaydedildi.

Kaushal "Ölümlere dezenfektanın mı yoksa başka bir zehirli maddenin mi yol açtığı araştırılıyor" dedi ve dezenfektanın örneklerinin kimyasal incelemeye yollandığını belirtti.

Polis yetkilisi "Yüksek derecede alkol bağımlısı bazı insanlar, el dezenfektanlarını kullanıyor. Karantina nedeniyle alkollü içki bulunamıyor, ancak dezenfektan bulmak çok kolay" dedi.

Hindistan'da federal hükümet, ağır bir ekonomik krizi önleyebilmek için, ekonomik faaliyetleri yeniden başlattı.

Ancak salgının yeniden ortaya çıktığı yerlerde, yerel karantinalar uygulanıyor.

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