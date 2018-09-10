Hindistan'da artan benzin fiyatları nedeniyle genel grev

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın bazı kesimlerinde artan benzin fiyatları nedeniyle muhalefetin çağrısı üzerine genel greve gidildi.
Grev çağrısına uyulan bölgelerde iş yerleri ve okullar kapatılırken, birçok şehirde grevin uygulanmadığı görüldü.
Arunaçal Pradeş eyaletinde göstericilerin lastik yaktığı, Karnataka'da kepenk indirmeyen dükkanlara taşla saldırıldığı, Gujarat'ta da otobüslerin durdurulduğu belirtildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve partisini artan benzin fiyatlarından sorumlu tutan muhalefet liderleri, ülkede tüm iş yerleriyle okulların kapatılması, toplu taşıma araçlarının sefere çıkmaması çağrısında bulunmuştu.
Başkent Yeni Delhi'de de Modi karşıtı küçük çaplı bir gösteri düzenlendi.
Hindistan'da büyük ölçüde Rupinin değerinin düşmesi sonucu bu yıl benzin fiyatları yaklaşık yüzde 15 arttı.
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