Hindistan’da Artan ‘‘Kara Mantar’’ Enfeksiyonu Nedir?

Hindistan’da halk arasında ‘‘kara mantar’’ adıyla bilinen mukormikoz enfeksiyonu Corona virüsüyle mücadele eden ülkenin sağlık sistemi üzerinde yeni bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Mukormikoz nedir?

Bir mantar enfeksiyonu olan mukormikoz burun üzerinde koyulaşma ya da kararma, görüşün bulanıklaşması ya da çift görme, göğüste ağrı, nefes almada zorlanma ve kanlı öksürüğe neden oluyor.

Hastalığın diyabet ve bağışıklık sistemini zayıflatan koşullarla doğrudan bağlantısı var. Uzmanlar Corona virüsü pandemisi sırasında bağışıklık sistemini baskılayan bazı ilaçların uzun süre kullanılmasının ‘‘kara mantar’’ vakalarının artmasının nedenlerinden olabileceğini söylüyor.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre mukormikozun ölüme neden olma oranı yüzde 54. Bu oran hastanın genel durumuna ve enfeksiyonun vücudun neresinde etkili olduğuna göre değişiyor.

Hindistan genelindeki eyaletlerde son haftalarda 5 binden fazla vaka kayıtlara geçti. Bunların çoğunun Corona virüsü olan ya da hastalıktan iyileşen kişilerde görüldüğü belirtildi.