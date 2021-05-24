Hindistan’da Artan ‘‘Kara Mantar’’ Enfeksiyonu Nedir?

Hindistan’da halk arasında ‘‘kara mantar’’ adıyla bilinen mukormikoz enfeksiyonu Corona virüsüyle mücadele eden ülkenin sağlık sistemi üzerinde yeni bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor.
Mukormikoz nedir?
Bir mantar enfeksiyonu olan mukormikoz burun üzerinde koyulaşma ya da kararma, görüşün bulanıklaşması ya da çift görme, göğüste ağrı, nefes almada zorlanma ve kanlı öksürüğe neden oluyor.
Hastalığın diyabet ve bağışıklık sistemini zayıflatan koşullarla doğrudan bağlantısı var. Uzmanlar Corona virüsü pandemisi sırasında bağışıklık sistemini baskılayan bazı ilaçların uzun süre kullanılmasının ‘‘kara mantar’’ vakalarının artmasının nedenlerinden olabileceğini söylüyor.
Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre mukormikozun ölüme neden olma oranı yüzde 54. Bu oran hastanın genel durumuna ve enfeksiyonun vücudun neresinde etkili olduğuna göre değişiyor.
Hindistan genelindeki eyaletlerde son haftalarda 5 binden fazla vaka kayıtlara geçti. Bunların çoğunun Corona virüsü olan ya da hastalıktan iyileşen kişilerde görüldüğü belirtildi.
Mukormikoz bulaşıcı mı?
Enfeksiyon insanlar ya da hayvanlar arasında bulaşmıyor, ancak havada ya da çevrede bulunan ve kaçınılması imkansız olan mantar sporları aracılığıyla bulaşıyor.
Hindistan’ın göz hastanesi Narayana Nethralaya’nın baş hekimi Bhujang Shetty, ‘‘Bakteri ve mantarlar vücutlarımızda zaten mevcut ancak bunlar bağışıklık sistemimiz tarafından kontrol altında tutuluyor. Kanser tedavisi, diyabet ya da steroidler nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladığında bu organizmalar baskınlaşarak çoğalabiliyor’’ diyor.
Kara Mantar salgınına oksijen tüpleri ve suni solunum cihazları mı neden oluyor?
Uzmanlara göre böyle bir sonuca varmak güç. Uzmanlar sağlıksız koşulların enfeksiyona yakalanma riskini arttırdığını söylüyor.
Mumbai’deki Hinduja Hastanesi’nden göz doktoru Nishant Kumar’a göre oksijen için kullanılan borularda, tüplerde ve nemlendirici cihazlarda çok fazla kirlenme oluyor.
Kumar, ‘‘Eğer bağışıklık sisteminiz baskılanmışsa ve bu borulara uzun süredir bağlıysanız o zaman bu enfeksiyonların gelişme olasılığı artıyor’’ diyor.
Ancak bu konuda farklı görüşler de mevcut
Mahatma Gandhi Enstitüsü’nden doktor S.P. Kalantri, ‘‘Hastaneler Nisan ayından önce de kirliydi. Bu vakaların neden şimdi arttığına dair epidemiolojik çalışmalar yapılmalı’’ diyor.
Neden başka mantar enfeksiyonları değil de mukormikoz arttı?
Corona virüsü bir dizi ikincil bakteri ve mantar enfeksiyonuyla bağlantılı görülüyor. Ancak uzmanlara göre Hindistan’ın ikinci Corona virüsü salgını dalgası sırasında mukormikoz için ideal bir ortam oluştu.
Diyabet ve Metabolik Hastalıklar dergisine yazan araştırmacılara göre oksijen düzeyinin düşük olması, diyabet, demir düzeyinin yüksek olması, bağışıklık sisteminin baskılanması, aralarında uzun süre hastanede kalma ve mekanik solunum cihazlarına bağlanma gibi başka faktörlerle bir araya gelince mukormikoz için ideal ortamı oluşturuyor.
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