Hindistan’da aşı üretim merkezindeki yangının bilançosu belli oldu: 5 ölü

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde, korona virüs aşısı üreten Hindistan Serum Enstitüsüne ait üretim merkezinde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletine bağlı Pune kentinde korona virüs aşısı üreten Hindistan Serum Enstitüsüne ait üretim merkezinde büyük yangın çıkmış, olay yerinde çok sayıda itfaiye aracı sevk edilmişti. Yapım aşamasında olduğu belirtilen binadaki yangının bilançosu belli oldu. Çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Pune Belediye Başkanı Murlidhar Mohol yaptığı açıklamada, "5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi" ifadelerini kullandı. Eyalet Sağlık Bakanı Rajesh Tope ise, "Alandaki yanıcı malzeme yangını şiddetlendirdi" diye konuştu.

Hindistan Serum Enstitüsü CEO’su Adar Poonwalla, şirketin başka tesisleri olduğu için aşı üretiminde herhangi bir aksama olmayacağını duyurdu.

