Hindistan'da aşırı yağışlar etkisini sürdürüyor

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala ve Karnataka eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 66 kişi yaşamını yitirdi.

Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, Kerala eyalet yönetimi yetkilileri, Kozhikode, Malappuram ve Wayanad bölgelerinde etkili olan yağışların neden olduğu sellerde, perşembe gününden bu yana 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, Wayanad'da bir çay tarlasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalanlardan 7'sinin kurtarıldığını, 15'ini arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Eyalet genelinde 125 bin kişi, sel mağdurları için açılan 1111 yardım kampına yerleştirildi.

Diğer yandan Karnataka Eyaleti Başbakanı Bookanakere Siddalingappa Yediyurappa, eyaletin genelinde sellerde 24 kişinin öldüğünü, 235 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

Ülkenin en güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde de etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açarken, selde mahsur kalanları tahliye için hava kuvvetleri devreye girdi.

Kerala'da geçen yıl muson sezonunda meydana gelen sellerde 223 kişi yaşamını yitirmişti.

Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te geçen ay meydana gelen sellerde en az 160 kişi yaşamını yitirmişti.

