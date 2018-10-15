Hindistan'da aslan ölümleri

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde, kene ısırığına bağlı viral enfeksiyon dahil çeşitli nedenlerle ölen aslan sayısı 24'e çıktı.
Yerel basının Gir Ormanı ve Ulusal Parkı yetkililerine dayandırdığı habere göre, doğudaki Amreli bölgesinde son bir ayda kene ısırığına bağlı viral enfeksiyon dahil çeşitli nedenlerden ölen aslanların sayısı 24'e yükseldi.
Yetkililer, bölgedeki 31 aslanın önlem olarak Jasadhar'daki bakım merkezine götürüldüğünü ve virüs kaynaklı salgının kontrol altına alındığını açıklamıştı.
Gucerat eyaletindeki Orman Dairesinden yetkililer, 26 Eylül'de, iki hafta içinde 14 aslanın öldüğünü belirtmişti.
Gir Ormanı'nda 2015 yılında yapılan sayımda 523 aslanın yaşadığı belirlenmişti.
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