Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonunda gangsteri öldürdü

Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler, başkent Delhi'de mahkeme binasında ülkenin ünlü bir gangsterini öldürdü.

Delhi polisi, iki kişinin duruşma sırasında Jitendra Gogi'ye ateş açtıklarını açıkladı.

Saldırganlar duruşma salonunda polis tarafından öldürüldü.

Duruşma salonundan kaçanların görüntüleri kısa sürede Hindistan'da sosyal medyada yayıldı.

Polis yetkililer, Gogi ve onu öldürenlerin birbirlerine düşman rakip iki çeteden olduklarını söyledi.

Jitendra Gogi geçen yıl Mart ayında "cinayet" ve "gasp" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Gogi tutuklanana kadar, Delhi'de polisin en çok arananlar listesinde ilk sıradaydı.

