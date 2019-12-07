Hindistan’da avukatlar, tecavüz ve katil zanlısını linç etmek istedi

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde avukatlar, bir çocuğa tecavüz edip öldürdüğü iddia edilen zanlıyı Adalet Sarayı içerisinde ve dışında linç etmeye çalıştı.

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Indore kentinde avukatlar, 4 yaşındaki bir kızı kaçırmak, tecavüz etmek ve sonra da boğarak öldürmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkmayı bekleyen zanlıya saldırdı. Duruşma için sırasını bekleyen zanlıya sanık avukatlarının yanı sıra Adalet Sarayında diğer davalar için bulunan başka avukatlar da saldırdı. Saldırı girişimi sonrasında Adalet Sarayının dışına çıkarılan zanlıyı linç etmeye çalışan avukatlar polis koridorunu yıkmaya çalıştı.

Bu ayın başında 4 yaşındaki bir kızın ailesi polise kayıp başvurusu yaptı. Kayıp kızın cesedi daha sonra tecavüz edilip, boğularak öldürülmüş şekilde bir poşete sarılı halde bulundu.

Benzer bir olay da Kerala eyaletinde yaşandı. İki küçük çocuğa tecavüz edip öldürmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkan bir başka zanlı, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Olay yerinde toplananlar serbest bırakılan şahsı dövüp yaraladı.

Indore ve Kerala’daki olaylar, Haydarabad’da polisin geçtiğimiz ay 26 yaşındaki bir veterinere tecavüz edip, öldürmekle suçlanan 4 kişiyi yapılan operasyonla öldürmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Tecavüz zanlılarını öldüren polisler ülkede kahraman ilan edildi.

Ülke genelinde özellikle kadınlara yönelik acımasız suçlarda yaşanan artış, halkın öfkesine neden oluyor. Halk suçlulara karşı yeterli cezai işlem uygulanmadığı için hükümeti eleştiriyor.

