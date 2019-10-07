Hindistan'da aydınlardan Cammu Keşmir için çağrı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da aydınlar, Başbakan Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'e Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Aralarında siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin olduğu 284 kişinin imzaladığı ve Başbakan Modi ve Cumhurbaşkanı Kovind'e hitaben yazılan dilekçede, "Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki insani koşulların kabul edilemez olduğu, hükümetin, kısa bir süre önce Kerala Yüksek Mahkemesi tarafından temel hak ilan edilen cep telefonu ve internet bağlantısını yeniden sağlaması gerektiği" ifade edildi.

Dilekçede şunlar kaydedildi:

"Demokratik nedenlerle de bu durumu kabul edilemez buluyoruz. Hükümet Cammu Keşmir'de ifade özgürlüğünü ve yaşamlarını etkileyen düzenlemeyi tartışma haklarını ellerinden alıyorsa, ülke çapında bunu yapmalarını ne engelleyebilir? Tecridi kaldırmak, Cammu Keşmir'de yasama meclisi seçimleri yapmak, insanların 370. madde ve eyalet olma durumu hakkında karar vermesine izin vermek için çok geç değil. Hükümete bunun için çağrı yapıyoruz."