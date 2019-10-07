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Hindistan'da aydınlardan Cammu Keşmir için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

Hindistan'da aralarında siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin bulunduğu 284 kişi, Başbakan Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'e, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan bir dilekçeye imza attı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da aydınlar, Başbakan Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'e Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Aralarında siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin olduğu 284 kişinin imzaladığı ve Başbakan Modi ve Cumhurbaşkanı Kovind'e hitaben yazılan dilekçede, "Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki insani koşulların kabul edilemez olduğu, hükümetin, kısa bir süre önce Kerala Yüksek Mahkemesi tarafından temel hak ilan edilen cep telefonu ve internet bağlantısını yeniden sağlaması gerektiği" ifade edildi.

Dilekçede şunlar kaydedildi:

"Demokratik nedenlerle de bu durumu kabul edilemez buluyoruz. Hükümet Cammu Keşmir'de ifade özgürlüğünü ve yaşamlarını etkileyen düzenlemeyi tartışma haklarını ellerinden alıyorsa, ülke çapında bunu yapmalarını ne engelleyebilir? Tecridi kaldırmak, Cammu Keşmir'de yasama meclisi seçimleri yapmak, insanların 370. madde ve eyalet olma durumu hakkında karar vermesine izin vermek için çok geç değil. Hükümete bunun için çağrı yapıyoruz."

Dilekçede ayrıca Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma ve bölgeyi iki birlik toprağına ayırma kararının, yerel yetkililere danışılmadan alındığına vurgu yapıldı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Yeni Delhi yönetiminin bu kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti'nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Milliyetçilerin liderliğindeki Hindistan hükümetini eleştirenler, 370. maddenin iptaliyle Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgenin demografik yapısının bozulmasının amaçlandığını savunuyor.

Birçok insan hakları örgütü, Hindistan hükümetine kısıtlamaları kaldırması ve siyasi tutukluları serbest bırakması için defalarca çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir dilekçe Hindistan

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