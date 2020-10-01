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Hindistan’da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı

01.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Hindistan'da kast sisteminin dışında ve altında kabul edilen Dalit topluluğundan aynı gün içerisinde iki kadının toplu tecavüz sonrası hayatını kaybetmesi infiale neden oldu.

Hindistan’da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı

Hindistan'da kast sisteminin dışında ve altında kabul edilen Dalit topluluğundan aynı gün içerisinde iki kadının toplu tecavüz sonrası hayatını kaybetmesi infiale neden oldu.

22 yaşındaki kadının ailesi, kadının tecavüz sonucu yaralandığını ve hastane yolunda hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis iki kişinin cinayet ve tecavüz şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen olay, aynı eyalette Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının toplu tecavüze uğramasının ardından Salı günü hayatını kaybetmesini takip ediyor.

Son kurbanın da Salı günü hayatını kaybettiği öğrenildi ancak olay Perşembe günü sosyal medyadaki tepkiyle birlikte duyuldu.

Hindistan'da sayıları 200 milyon civarında olduğu tahmin edilen Dalitler (eski adıyla 'Dokunulmazlar'), Hindu kast hiyerarşisinin de altında ve toplumun en hor görülen kesimini oluşturuyor. Yasalarla korunmalarına karşın, Dalitler günlük yaşamda ayrımcılığa uğruyor.

Son olayla ilgili ne biliniyor?

Genç kadının annesi BBC'ye yaptığı açıklamada, kızının Salı günü sabah saatlerinde okul başvurusu için evden çıktığını ancak akşam saatlerinde eve gelmeyince endişelenmeye başladıklarını anlattı.

Kadın, kızının eve dönerken Balrampur bölgesinde 3-4 kişi tarafından bir aracın içine çekildiğini ve burada tecavüze uğradığını öne sürüyor.

"Kızımın bacağını kırdılar, belini kırdılar" diyen annenin anlattıkların göre genç kadın tecavüzün ardından bir çekçeke konarak eve yollanmış:

"Eve geldiğinde çok zayıf görünüyordu. Kızım konuşamıyordu, ayağa kalkamıyordu. Ona ne olduğunu sorduğumuzda cevap veremedi."

On dakika sonra genç kadın, karnında bir yanma hissettiğini söyleyince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Anne, "O zamandan beri durumu ciddiyetini koruyordu. Doktorlar bize onu şehirdeki daha büyük bir hastaneye götürmemizi söyledi ancak hastane yolunda hayatını kaybetti" dedi.

Yerel gazeteci Saurabh Mishra, yetkililerin genç kadının tecavüze uğradığını ne doğruladığını ne de yalanladığını söylüyor.

19 yaşındaki diğer kadın da eyaletin Hathras bölgesinde kendisinden üst kasta mensup dört kişinin toplu tecavüze uğramıştı. Kadın, 2 hafta hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra Salı günü hayatını kaybetmişti.

Son olay da bir önceki gibi sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu. Twitter'da aralarında siyasetçilerin de olduğu binlerce kişi olayı kınadı ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Şu an muhalefette olan, eyaletin eski siyasi lideri Akhilesh Yadav iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetini hedef aldı.

Yadav, "Hathras'tan sonra Balrampur'da başka bir kızımız toplu tecavüze ve merhametsizliğe uğradı" dedi ve hükümete olayla ilgili harekete geçme çağrısı yaptı.

Olayın ardından, 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan ve genellikle protestoları engellemek için başvurulan Ceza Kanunu'nun 144'üncü maddesi, bölgede devreye sokuldu.

Perşembe günü aileyle bir araya gelmek isteyen muhalif Hindistan Ulusal Kongresi'nden Priyanka ve Rahul Gandhi, araçları polis tarafından durdurulunca bölgeye yürüyerek gitti.

Polisin bölgedeki bir yerel parti mensuplarının etraflarını sardığı ve gözaltına aldığını gösteren görüntüler de ortaya çıktı. Eyaletin Hathras bölgesinde ve başkent Yeni Delhi'de de protestolar meydana geldi.

Delhi'nin yanı sıra Hathras bölgesinde de protestolar düzenlendi

Çarşamba günü, aile izinleri alınmadan kızlarının cesedinin kremate edildiğini (yakıldığını) söylemişti, üst düzey bir yerel yönetici ise ailenin rızasının alındığını savunmuştu.

2012'de bir öğrencinin otobüste toplu tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybetmesi, ülkede dikkatlerin tecavüz ve diğer cinsel suçlara odaklanmasına neden olmuştu.

Tecavüze uğradıktan sonra demir çubuklarla dövülen ve hareket halindeki otobüsten atılan kadının ölümü ülkede büyük öfke yaratmış, hükümet protestoların ardından cinsel suçlara cezaları artırmıştı.

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