Hindistan’da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı

Hindistan'da kast sisteminin dışında ve altında kabul edilen Dalit topluluğundan aynı gün içerisinde iki kadının toplu tecavüz sonrası hayatını kaybetmesi infiale neden oldu. 22 yaşındaki kadının ailesi, kadının tecavüz sonucu yaralandığını ve hastane yolunda hayatını kaybettiğini söyledi. Polis iki kişinin cinayet ve tecavüz şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen olay, aynı eyalette Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının toplu tecavüze uğramasının ardından Salı günü hayatını kaybetmesini takip ediyor. Son kurbanın da Salı günü hayatını kaybettiği öğrenildi ancak olay Perşembe günü sosyal medyadaki tepkiyle birlikte duyuldu. Hindistan'da 19 yaşındaki kadının toplu tecavüz sonrası hayatını kaybetmesi infiale neden oldu Hindistan'da sayıları 200 milyon civarında olduğu tahmin edilen Dalitler (eski adıyla 'Dokunulmazlar'), Hindu kast hiyerarşisinin de altında ve toplumun en hor görülen kesimini oluşturuyor. Yasalarla korunmalarına karşın, Dalitler günlük yaşamda ayrımcılığa uğruyor. Son olayla ilgili ne biliniyor? Genç kadının annesi BBC'ye yaptığı açıklamada, kızının Salı günü sabah saatlerinde okul başvurusu için evden çıktığını ancak akşam saatlerinde eve gelmeyince endişelenmeye başladıklarını anlattı.

Kadın, kızının eve dönerken Balrampur bölgesinde 3-4 kişi tarafından bir aracın içine çekildiğini ve burada tecavüze uğradığını öne sürüyor. "Kızımın bacağını kırdılar, belini kırdılar" diyen annenin anlattıkların göre genç kadın tecavüzün ardından bir çekçeke konarak eve yollanmış: "Eve geldiğinde çok zayıf görünüyordu. Kızım konuşamıyordu, ayağa kalkamıyordu. Ona ne olduğunu sorduğumuzda cevap veremedi." On dakika sonra genç kadın, karnında bir yanma hissettiğini söyleyince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Anne, "O zamandan beri durumu ciddiyetini koruyordu. Doktorlar bize onu şehirdeki daha büyük bir hastaneye götürmemizi söyledi ancak hastane yolunda hayatını kaybetti" dedi. Yerel gazeteci Saurabh Mishra, yetkililerin genç kadının tecavüze uğradığını ne doğruladığını ne de yalanladığını söylüyor. 19 yaşındaki diğer kadın da eyaletin Hathras bölgesinde kendisinden üst kasta mensup dört kişinin toplu tecavüze uğramıştı. Kadın, 2 hafta hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra Salı günü hayatını kaybetmişti.