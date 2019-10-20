Hindistan'da Babri Camisi anlaşmazlığı

Hindistan'da, Müslümanlar ve Hindular arasında onlarca yıldır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili karar yakın zamanda açıklanması beklenirken, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Uttar Pradeş eyaletine bağlı Deoband Belediyesi temsilcisi Gajraj Rana, bölgedeki Hindulara kendi güvenlikleri için "kılıç stoklamaları" çağrısı yaptı.

Hindistan'ın "news18" internet sayfasının haberine göre, Rana, Babri Camisi arazisine ilişkin Yüksek Mahkemede görülen davayla ilgili kararın kendi lehlerine olacağından emin olduklarını belirterek, bölgedeki gergin atmosferden ötürü kendilerini koruyabilmek için Hindu halkının Dhanteras Festivali'nde "altın ya da gümüş süs eşyaları yerine demirden kılıçlar almasının" daha uygun olacağını ifade etti.

Rana, Hinduları, "Işık Bayramı" olarak da bilinen geleneksel "Diwali Festivali" öncesinde kutlanan "Dhanteras Festivali'nde kap kacak yerine demirden kılıçlar satın almaya" çağırarak, "Bu kılıçlar, zamanı geldiğinde kendimizi korumak için faydalı olacaktır." dedi.