Hindistan’da bakanlık ofisinde yangın

Hindistan Kalkınma Bakanı Shehla Raza’nın ofisinde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangın maddi hasara yol açtı.

Hindistan Kalkınma Bakanı Shehla Raza’nın ofisinde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bakanlık o esnada Raza’nın ofisinde olmadığını, çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Yangın sonucu ofis büyük maddi zarar görürken etrafı dumanlar kapladı. Yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürülürken Bakan Raza, yangının elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.

