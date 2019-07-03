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Hindistan’da baraj patladı: 6 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle patlayan baraj 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 18 kişinin kaybolmasına neden oldu.Hindistan’da şiddetli yağışın ardından patlayan baraj çok sayıda ölüme ve ciddi yıkıma neden oldu.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle patlayan baraj 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 18 kişinin kaybolmasına neden oldu.
Hindistan’da şiddetli yağışın ardından patlayan baraj çok sayıda ölüme ve ciddi yıkıma neden oldu. Şiddetli yağışlara daha fazla direnemeyerek patlayan baraj 6 kişinin ölümüne yol açtı. Baraj suyunun büyük yıkıma neden olduğu belirtilirken, daha fazla can kaybının olmasından endişe ediliyor. Kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Her yıl Haziran ayından Eylül kadar süren muson yağmurları sebebiyle ülkede çok sayıda bina da yıkıldı.

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