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Hindistan'da Başbakan Modi'nin partisi parlamento seçimlerinin galibi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 13:26 | Son Güncelleme

Hindistan Seçim Komisyonundan gelen ilk verilere göre, Hindistan Halk Partisi (BJP) parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 542 sandalyenin 299'unu kazandı - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabında "Hindistan yine kazandı!" paylaşımını yaptı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin Hindistan Halk Partisi (BJP), ülkede 7 aşamada yapılan parlamento seçimlerinin galibi oldu.

Hindistan Seçim Komisyonundan gelen ilk verilere göre, BJP, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 542 sandalyenin 299'unu kazanmış, tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşmış görünüyor.

Başbakan Modi seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabında, ülke olarak birlikte güçlendikleri ve refaha ulaştıkları paylaşımında bulundu, "Hindistan yine kazandı!" ifadesini kullandı.

Seçimin kesin sonuçlarının en erken bu akşam açıklanması bekleniyor.

Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştirildi ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullandı.

Parlamento seçimleri, ekonomik reformlarının sonuçları tartışılan Hindistan Başbakanı Modi ve iktidardaki BJP açısından bir referandum olma özelliği taşıyordu.

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Hindistan parlamento seçimleri

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