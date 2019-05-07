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Hindistan'da Başyargıç Gogoi'nin cinsel taciz suçlamasından aklanmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

Bir grup kadın avukat ve aktivist, Yüksek Mahkeme önünde protesto düzenledi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Başyargıç Ranjan Gogoi'nin cinsel taciz iddialarından aklanması protesto edildi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi önünde toplanan bir grup kadın avukat ve aktivist, Başyargıç Gogoi'nin 3 yüksek yargıçtan oluşan tahkikat komitesi tarafından aklanmasını protesto etti. Polisin protestocuları dağıtmak üzere yaptığı müdahalede, 30 gösterici ve protestoyu izleyen gazeteciler gözaltına alındı. Polis mahkeme önünde güvenlik tedbiri aldı, mahkemenin bulunduğu bölgede toplanma yasağı getirildi.

Yüksek Mahkeme tarafından oluşturulan 3 kişilik tahkikat komitesi hazırladığı raporda, Başyargıç Gogoi'nin hakkında iddialara dair somut kanıt bulunamadığını belirterek soruşturmaya yer olmadığı sonucuna varmıştı.

Başyargıç Gogoi, 35 yaşındaki bir kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Tahkikat Komitesine ifade veren Gogoi, suçlamaları reddetmişti. Müşteki kadın ise komiteyi güvenilir bulmadığını ifade ederek soruşturmadan çekilmişti.

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Başyargıç Ranjan Gogoi cinsel taciz Hindistan

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