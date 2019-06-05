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Hindistan’da bayram namazında terör saldırısı: 25 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Hindistan’da sabah bayram namazı kılan insanlara yönelik iki ayrı terör saldırısında 25 kişi yaralandı.Hindistan’ın Bihar eyaleti ve başkent Yeni Delhi’de gerçekleştirilen terör saldırılarında en az 25 kişi yaralandı.

Hindistan’da sabah bayram namazı kılan insanlara yönelik iki ayrı terör saldırısında 25 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Bihar eyaleti ve başkent Yeni Delhi’de gerçekleştirilen terör saldırılarında en az 25 kişi yaralandı. Bihar’da sabah bayram namazı kılan Müslümanlara henüz kimliği belirlemeyen kişi veya kişiler tarafından ok atıldı. Saldırıda ağır yaralanan en az 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Diğer bir saldırı ise başkent Yeni Delhi’de meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bayram namazı kılan insanların üzerine kamyon sürüldü. Olayda 15’den fazla kişi ağır yaralandı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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