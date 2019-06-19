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Hindistan'da beyin iltihabı salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

Bihar eyaletindeki salgında 1 Haziran'dan bu yana 114 çocuk hayatını kaybetti

PATNA (AA) - Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde ansefalit (beyin iltihabı) salgınında 1 Haziran'dan bu yana 114 çocuk yaşamını yitirdi.

Federal hükümetin yayımladığı sağlık bülteninde yer alan bilgilere göre, Bihar eyaletindeki beyin iltihabı salgınında 1 Haziran'dan bu yana 114 çocuk hayatını kaybetti.

Sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıktığı Muson mevsimiyle ortaya çıkan salgında şimdiye dek 500'den fazla vaka tespit edildi.

Halen 170 çocuk hastanelerde tedavi altında bulunurken, bunlardan 11'inin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Hindistan'da nem ve sıcaklığın yüksek seviyelere çıktığı muson mevsiminde sivrisinek ısırmasıyla yayılan sıtma, tifo ve beyin iltihabı gibi salgın hastalıklar yaygın görülüyor.

Özellikle çocukları yoğun etkileyen beyin iltihabı, beyinde ödem oluşumuyla kusma ve yüksek ateş gibi şikayetlere yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
beyin ilhitabı Hindistan salgın

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