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Hindistan'da beyin iltihabı salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

⁃ Bihar eyaletindeki salgında ölenlerin sayısı 145'e yükseldi

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, beyin iltihabı olarak da bilinen ensefalit nedeniyle haziran başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 145'e yükseldiği bildirildi.

"India Today"in haberine göre, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletindeki Akut Ensefalit Sendromu (AES) nedeniyle bu ay 145 çocuk hayatını kaybetti.

Haberde, hastalığa bağlı ölümlerden 129'unun Muzaffarpur'da kaydedildiği ifade edildi.

Doktorlarca henüz hastalığın sebebi belirlenemezken, söz konusu salgında ay başından şimdiye dek eyaletin 16 farklı yerinde 600'den fazla çocukta vaka tespit edildi.

Uzmanlar, Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden Bihar'da görülen salgına, olgunlaşmamış liçi meyvesinin tüketilmesiyle bulaşan bir virüsün sebep olduğunu düşünüyor.

Özellikle çocukları yoğun etkileyen bu hastalık, beyinde ödem oluşumuyla kusma ve yüksek ateş gibi şikayetlere yol açıyor.

Daha çok genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerde rastlanan, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla başlayan ensefalit vakalarına benzer belirtilerin görüldüğü 2012 yılında, 40'tan fazla çocuk hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bihar ensefalit (beyin iltihabı)

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