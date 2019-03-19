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Hindistan’da bina çöktü: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 16:37 | Son Güncelleme

-Hindistan’ın Karnataka eyaletinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Hindistan’ın Karnataka eyaletine bağlı Dharwad ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hindistan’da bina çöktü: 1 ölü

-Hindistan’ın Karnataka eyaletinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Karnataka eyaletine bağlı Dharwad ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 40 kişinin göçük altından kalmasından endişe ediliyor.
Olay yerine 10 ambulans, itfaiye araçları ve 3 ekskavatör gönderildi. Yetkililer göçüğün altından şu ana kadar 15 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Yerel haberlere göre, iki yıldır inşaat halinde olan binanın 3. katında çalışmalar devam ediyor ve ilk iki katta ise faaliyette 60 dükkan var. Haberlerde bina çöktüğünde dükkanlarda yaklaşık 150 kişinin bulunabileceği ifade edildi.
Eyalet Başbakanı HD Kumaraswamy, kurtarma operasyonlarının denetlenmesi ve gerekirse yaralıların hastanelere havayoluyla götürülmesi talimatını verdi. Kumaraswamy Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Dharwad’da yapım aşamasındaki bir binanın çökmesiyle ilgili haberler üzerine büyük üzüntü duydum. Yardımcıma kurtarma operasyonlarını denetlemesi ve bölgeye özel bir uçakla en kaynaklar ve uzman kurtarıcılar gönderilmesi için talimat verdim" ifadelerini kullandı.

Hindistan’da bina çöktü: 1 ölü

Hindistan’da bina çöktü: 1 ölü

Hindistan’da bina çöktü: 1 ölü

Hindistan’da bina çöktü: 1 ölü

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