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Hindistan'da bir çift, kendilerine "torun vermeyen" oğullarına dava açtı

05.06.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın kuzey eyaletlerinden Uttarakhand'da bir çift, altı yıllık evliliklerinin ardından kendilerine hala torun vermeyen tek erkek çocuklarını ve eşini dava etti.

Hindistan'da bir çift, kendilerine "torun vermeyen" oğullarına dava açtı

Hindistan'ın kuzey eyaletlerinden Uttarakhand'da bir çift, altı yıllık evliliklerinin ardından kendilerine hala torun vermeyen tek erkek çocuklarını ve gelinini dava etti.

"Ruhsal tacize maruz kaldıkları" gerekçesiyle dava açan Prasad çifti, bir yıl içinde çoçuk yapmamaları halinde oğulları ve gelinlerinden 650 bin dolar talep ediyor.

Sanjeev (61) ve Sadhana Prasad (57) bütün birikimlerini oğullarını büyütmek için harcadıklarını, ayrıca oğullarına ABD'de 65 bin dolara pilotluk eğitimi aldırdığını ve masraflı bir düğün yaptığını söylüyor.

Çiftin 35 yaşındaki oğlu Shrey Sagar ve gelini Shubhangi Sinha konuyla ilgili yorum yapmadı.

Çift gazetecilere, Shrey Sagar ve Shubhangi Sinha'yı 2016'da kendilerine "emekliliklerinden sonra oynayacakları bir torun vermeleri için" görücü usulüyle evlendirdiklerini anlattı.

Aile çiftin beş yıldızlı oteldeki düğünleriyle yurt dışındaki balayılarının masraflarını kendilerinin karşıladığını, ayrıca oğullarına 80 bin dolara lüks bir araba aldığını belirtti.

Baba Prasad, "Oğlum altı yıldır evli fakat hala çocuk planlamıyorlar. Eğer zaman geçirecek bir torunumuz olsaydı en azından acımız katlanılabilir olurdu" dedi.

Çiftin avukatı A.K. Srivastava "Her ebeveynin hayali büyükanne ve büyükbaba olmaktır. Onlar yıllardır torun sahibi olmak için bekliyorlar" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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