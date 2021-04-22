Hindistan'da bir gün içinde rekor düzeyde korona vakası

Hindistan varyantının salgının hızla yayılmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.Hindistan'da son 24 saat içinde kaydedilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı rekor düzeye ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 314 bin 835 yeni koronavirüs vakası kaydedildi, 2 bin 100'den fazla kişi de yaşamını yitirdi. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, salgının başından bu yana hiçbir ülkede bir gün içinde bu kadar yüksek sayıda koronavirüs vakası kayıtlara geçmedi. Üniversite verilerine göre, son olarak 2 Ocak'ta ABD'de bir gün içinde yaklaşık 300 bin vaka kaydedilmişti. Sağlık hizmetleri kapasitesinin sınırında Vaka sayısının arttığı Hindistan'da, ülkenin bazı bölgelerinde sağlık hizmetlerinin kapasitesinin sınırlarına ulaştığı belirtiliyor. Ülkenin her yerinde insanların hastanelerde yatak bulmakta zorlandığı, oksijen maskesi ve ilaç sıkıntısı çekildiği ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Harş Vardhan Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin Yeni Delhi ve Mumbai'nin aralarında bulunduğu, sıkıntı yaşanan bölgelere oksijen maskesi göndereceğini söyledi.

Yeni Delhi'deki Yüksek Mahkeme de Çarşamba günü merkezi hükümete çağrıda bulunarak, üretimde oksijen kullanan petrol rafinerileri ve diğer sanayi tesislerinin buna son vererek, kıt olan oksijenin hastanelere nakledilmesini istedi. Ülkede koronavirüs vakalarının artması nedeniyle hafta başından bu yana Yeni Delhi'nin yanı sıra ülkenin birçok bölgesinde sıkı korona tedbirleri uygulanıyor. Salgının yayılmasının nedenleri Ülkede koronavirüsün son haftalarda hızla yayılmasına neden olarak, insanların umursamaz tutumu gösteriliyor. Hindistan'da yapılacak bölgesel seçimler için düzenlenen ve geniş kitlelerin katıldığı mitingler, insanların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı dini kutlamaların virüsün yayılmasını kolaylaştırdığı değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra virüsün mutasyona uğramasının da salgının hızla yayılmasında etkili olduğu tahmin ediliyor. Koronavirüs varyantı B.1.617 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından inceleniyor. Almanya'da da tespit edilen bu varyantın daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.