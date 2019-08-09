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Hindistan'da bir günde 220 milyon fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 17:17 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir günde 220 milyon fidan dikildi

LUCKNOW (AA) - Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te düzenlenen çevre kampanyası kapsamında, bir günde 220 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Bakanlığı yetkilisi Bivhas Ranjan, devlet çalışanları, milletvekilleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyinde yolların, demiryolu hatlarının kenarlarına ve orman arazilerine milyonlarca farklı türde ağaç fidanı dikildiğini belirtti.

Ranjan, iklim değişikliğiyle mücadele ve eyalette çevre koşullarını iyileştirmek amacıyla düzenlenen kampanyadaki 220 milyon fidan hedefine ulaşıldığını da kaydetti.

- 2030'a kadar 95 milyon hektarlık alana fidan dikilmesi hedefleniyor

Hindistan'ın 1,3 milyarlık nüfusunun 200 milyonu Uttar Pradeş eyaletinde yaşıyor.

Topraklarının 3'te 1'ini ormanlık alan olarak korumayı amaçlayan Hindistan'da, 2030'a kadar 95 milyon hektarlık alana fidan dikilmesi amaçlanıyor.

Etiyopya, 31 Temmuz'da 12 saatte 353 milyondan fazla dikilen fidanla, "en kısa sürede en fazla fidan dikilmesi" rekoruna sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Fidan Hindistan

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