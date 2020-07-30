Hindistan'da Bir Günde 50 Binden Fazla Corona Virüsü Vakası Tespit Edildi

Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkelerinden biri olan Hindistan’da bir günde 50 binden fazla yeni Corona virüsü vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Corona virüsü salgınına yakalanan kişi sayısı 52 bin 123 olarak açıklandı. Ülkede görülen toplam vaka sayısı da 1,6 milyona yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 775 kişi de hayatını kaybetti. Hindistan’da bugüne dek resmi verilere göre 35 bin kişi de hayatını kaybetti.

Ülkedeki büyük şehirler New Delhi ve Mumbai’de vaka sayılarında kısmen azalma görülmesine karşın kırsal bölgelerde vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Uzmanlar ülkedeki zayıf sağlık sisteminin salgının etkilerini kaldıramayacak durumda olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Hindistan mevcut durumda ABD ve Brezilya’nın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumunda. Nüfusları birbirine yakın olmasına rağmen Hindistan’da salgının başlangıç noktası olan Çin’den neredeyse 20 kat daha fazla vaka tespit edilmiş durumda.

Yeni Delhi şehrinde 1 Ağustos itibariyle bazı kısıtlamalar hafifletilmeye başlanacak. Şehirde uygulanan akşam sokağa çıkma yasağı kaldırılacak ve spor salonlarının açılmasına izin verilecek. Ancak okullar sinemalar ve barlar kapalı kalmaya devam edecek.

Hindistan’da tüm ülkede geçerli karantina uygulaması yaklaşık 3 ay boyunca devam etmişti. Ancak ekonomik koşulların da zorlamasıyla karantina koşulları kaldırıldı.

Küresel anlamda üretimin düşmesi pek çok markanın üretim merkezi durumunda olan Hindistan’ı ekonomik anlamda ciddi şekilde etkilemiş durumda.

