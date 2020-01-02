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  4. Hindistan'da bir hastanede aralık ayında 100 bebek öldü

Hindistan'da bir hastanede aralık ayında 100 bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir hastanede aralık ayında 100 bebek öldü

Hindistan'ın Racasthan eyaletinde bir hastanede aralık ayında 100 bebeğin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin başkenti Jaipur'da bulunan Kota hastanesi yetkilileri, aralık ayının son 2 gününde 9 bebeğin öldüğünü aktardı.

Hastane Yöneticisi Doktor Suresh Dulara, son bebek ölümleriyle aralık ayında 100 bebeğin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dulara, Aralık 2018'de de hastanede 77 bebeğin öldüğünü ifade etti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyelerinden oluşan bir heyet hastanede önceki gün yaptığı incelemede, tek kişilik yatakta 2-3 bebeğin bulunduğunu, yeterli hemşire olmadığını tespit etti.

Çocuk Haklarının Korunması Ulusal Komisyonu (NCPCR) da 23-24 Aralık tarihlerinde 10 bebeğin ölmesiyle dikkatleri üzerine çeken hastanenin bahçesinde domuzların gezdiğini bildirmişti.

Eyalet yönetimi, hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların işlevsel durumunun incelenmesi talimatını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
bebek ölümü Hindistan

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