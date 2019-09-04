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Hindistan’da bir kadın kast dışı evlilik yaptığı gerekçesiyle öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:39 | Son Güncelleme

Hindistan’da bir kadın kast dışı evlilik yaptığı gerekçesiyle öldürüldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir kadın, kast dışı evlilik yaptığı gerekçesiyle kuzeni tarafından öldürüldü.

Press Trust of India'da yer alan habere göre, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ichhwapur Garhi köyünde 23 yaşındaki Anju adlı kadın, kuzeni Pankaj tarafından öldürüldü.

Polis, kadının kriket sopasıyla öldürüldüğünü ve saldırganın yakalandığını açıkladı.

Anju'nun 8 yıl önce kaçarak kast dışı evlilik yaptığı, kocası ile geçen sene köylerine geri döndüğü belirtildi.

Hindistan'da her yıl kast dışı evlilik sebebiyle onlarca kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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Hindistan

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