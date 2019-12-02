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Hindistan'da bir kaplan 5 ayda 1300 kilometre mesafe katetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:18 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir kaplan 5 ayda 1300 kilometre mesafe katetti

Hindistan'da bir kaplanın bugüne kadar kaydedilen en uzun yürüyüşü gerçekleştirerek, 5 ayda yaklaşık 1300 kilometre mesafe katettiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlerde, şubatta radyo vericili tasma takılan kaplanın, haziran sonuna doğru Maharaştra eyaletindeki vahşi yaşam sığınağından ayrıldığından bu yana eyalette 7 bölgeyi gezdiği, 5 ayda yaklaşık 1300 kilometre katettiği vurgulandı.

Gündüz saklanıp gece harekete geçen kaplanın, yaban domuzu ve sığırlarla beslendiği ifade edildi.

Yetkililer, insanlarla herhangi bir olay yaşamayan kaplanın 5 ayın sonunda Maharaştra'daki bir doğal yaşam parkına ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hindistan Yaban Hayatı Enstitüsünden Dr. Bilal Habib, BBC'ye yaptığı yaptığı açıklamada, kaplanın bölgede yiyecek ve bir eş arıyor olabileceğini belirterek, "Hindistan'daki potansiyel kaplan alanlarının tamamı dolu ve yeni kaplanlar daha fazlasını keşfetmek zorundadır." dedi.

Vahşi yaşam yetkilileri, "istenmeyen kazalardan kaçınmak" için hayvanın yakalanması ve en yakındaki ormana yeniden yerleştirilmesi gerekebileceğini kaydetti.

Hindistan'da kaplan sayısının artmasına rağmen uzmanlar, bu vahşi hayvanların yaşam alanlarının daraldığını ve barınma sıkıntısı çektiğini belirtiyor.

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Hindistan kaplan

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