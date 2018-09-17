Hindistan'da bir Müslümanın linç edilmesine seyirci kalan polisler açığa alındı

IMPHAL (AA) - Hindistan'da, bir çete tarafından linç edilen Müslümana yardımcı olmadıklarını içeren görüntüleri sosyal medyaya taşınan 4 polis görevden uzaklaştırıldı.

Yetkililer, Manipur eyaletine bağlı Imphal kenti yakınlarında üç gün önce, Müslüman bir adamın dövülerek linç edilmesine seyirci kaldıkları gerekçesiyle 4 polis memurunun açığa alındığını bildirdi.

Sosyal medyadaki görüntüler, polislerin, yerde yatan adamın etrafında bir şey yapmadan durduğunu ortaya koydu.

Emniyet yetkilisi Jogeshchandra Haobijam, olayla ilgili şüpheli 5 saldırganın gözaltına alındığını kaydetti.

Hindistan basınında hafta sonu yer alan haberlerde, Manipur eyaletinde 26 yaşındaki Müslümanın iki tekerlekli bir aracı çaldığı iddiasıyla bir çete tarafından linç edildiği belirtilmişti.

Ülkede yakın dönemde inekleri kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda saldırı düzenlendi.

Hindistan polisi, haziran ayında, inek kestiği iddiasıyla linç edilen bir kişinin yerde sürüklendiği sırada polisin sergilediği tavır nedeniyle özür dilemişti.

