Hindistan'da bir siyasetçinin "kamu malına zarar verenlere" "köpek" benzetmesi tepki çekti

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Batı Bengal eyalet başkanı Dilip Goş'un kamu mallarına zarar veren kişiler için "köpekler gibi vuruldu" ifadesi tepkilere yol açtı.

Hint basınındaki haberlere göre, Batı Bengal'in Nadia bölgesinde halka açık bir toplantıya katılan Goş, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik sonrası yaşanan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Goş, kamu malına zarar verenlere ateş açılmasına ve lathi copu (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) ile müdahaleye izin vermediği için eyalet Başbakanı Mamata Banerji'yi eleştirerek, "Uttar Pradeş, Assam ve Karnataka eyaletlerinde hükümetimiz (Kamu malına zarar verenleri) bu kişileri köpekler gibi vurdu." dedi.

Uttar Pradeş, Assam ve Karnataka eyaletlerindeki hükümetlerin "anti-ulusal unsurlara (Yasa karşıtı protestolarda devlet malına zarar verenler)" ateş açarak doğru şeyi yaptığını ifade eden Goş, kamu malına zarar veren ve kundaklama yapanların diğer eyaletlerdeki gibi vurulacağını dile getirdi.