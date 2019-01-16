Hindistan'da boğalar 95 kişiyi yaraladı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde "Jallikattu" adı verilen geleneksel boğa ehlileştirme festivalinde, iki günde 95 kişi yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Madurai kentinde düzenlenen festivale yaklaşık 500 boğa ile bir o kadar da matador katıldı. Dün başlayan festivalde ilk gün kontrolden çıkan boğaların darbelerine maruz kalan 49 kişi yaralandı.

Madurai'de, yaklaşık bin boğanın yer aldığı festivalin ikinci günündeki etkinlikte 43 "boğa ehlileştiricisi" ve izleyicinin boğalar tarafından yaralandığını bildirdi.

Pudukottai bölgesinde düzenlenen diğer bir etkinlikte de boğa darbesi alan 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Eleştirmenler boğalara alkol verildiğini ve etkinlikten önce harekete geçirmek için boğaların yüzüne biber tozu atıldığını öne sürüyor.

Organizatörler ise hayvanların kötü muamele gördüğü yönündeki iddiaları reddediyor.

Ülkede geçen yıl, boğa yarışlarını izleyen 3 kişi aldıkları boynuz darbeleri sonucu ölmüştü.

Tamil Nadu eyaletinde oldukça yaygın olan Jallikattu yarışları, geçen yıllarda Yüksek Mahkeme tarafından hayvan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.