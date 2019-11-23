Hindistan'da boğaya çarpmamak için ani fren yapan minibüs devrildi

Hindistan'ın Racastan eyaletinde, bir anda yola çıkan boğaya çarpmamak için ani fren yapan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

NDTV kanalının haberine göre, polis, Maharaştra eyaletinden Haryana eyaletine yolcu taşıyan bir minibüsün, sürücüsünün, Nagaur bölgesinde otoyola çıkan boğaya çarpmamak için ani fren yapmasının ardından devrildiğini belirtti.

Polis, ters dönen minibüsteki 6'sı kadın 12 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 10 kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

