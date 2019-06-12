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Hindistan'da bu ay ensefalit belirtisi görülen 29 çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

Hindistan'da bu ay ensefalit belirtisi görülen 29 çocuk öldü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, Akut Ensefalit Sendromu'na (AES) benzer belirtiler görülen 29 çocuk hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, bu ay muson mevsiminin başlamasıyla Muzaffapur şehrinde ve civarındaki Sitamarhi, Sheohar ve Motihari bölgelerinde, beyin iltihabı da denilen AES belirtileri görülen 29 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkili Sanjay Kumar, uzmanların hastalığa ilişkin durumu değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak adına etkilenen bölgeleri ziyaret edeceklerini bildirdi.

Kumar, söz konusu ölümlerden yüzde 80'inin hipoglisemiye bağlı olduğunu ifade etti.

Muzaffarpur'daki Shri Krishna Tıp Fakültesi ve Hastanesi yöneticisi Sunil Shahi, ANI haber ajansına yaptığı açıklamada, bu ayın başından itibaren AES belirtileri görülen 86 kişinin hastaneye yattığını ve sayının yılbaşından bu yana 109 olduğunu kaydetti.

2012'de, daha çok genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerde rastlanan ve ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla başlayan ensefalit hastalığına benzer belirtilerin görüldüğü 40'dan fazla çocuk ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Akut ensefalit sendromu (AES) Muzaffapur

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