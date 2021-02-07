Hindistan’da Buzul Baraja Çarptı Can Kayıpları Var

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul bir baraja çarparak barajın yıkılmasına neden oldu.

Barajın yıkılmasıyla oluşan sel bir vadiyi sular altında bıraktı.

Köylerin boşaltılmasına rağmen yetkililer 100-150 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Görgü tanıkları suların çok hızlı geldiğini kaydediyor.

Barajda çalışan 50’den fazla kişinin de hayatını kaybedenler arasında olabileceği belirtiliyor.

Hindistan Hava Kuvvetleri arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Himalayalar’ın batısında yer alan Uttarakhand eyaleti toprak kaymaları ve sellerle bilinen bir bölge.

Eyalette 2013 yılında muson yağmurlarının tetiklediği sellerde 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.

