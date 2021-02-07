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Hindistan’da buzul düşünce nehir taştı

07.02.2021 12:46 | Son Güncelleme:
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Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Himalayalar’dan buzul parçasının düşmesi nehrin taşmasına yol açtı.

Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Himalayalar’dan buzul parçasının düşmesi nehrin taşmasına yol açtı. Yetkililer, en az 100 kişinin ölmesinden endişe ediyor.
Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar’dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri’ne düştü. Uttarakhand eyalet yönetimi, nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen ani selde yaklaşık 100-150 kişinin ölmüş olabileceğini açıkladı. Nehrin çevresindeki köylerde büyük hasar meydana gelirken, bölgede tahliye emri verildiği öğrenildi. Bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin de kayıp olduğu belirtildi.

Hint ordusu teyakkuza geçti
Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait 3 helikopter kurtarma operasyonlarına destek vermek için bölgeye sevk edildi. Ordu, gereksinime göre daha fazla helikopter gönderilebileceğini açıkladı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Uttarakhand’daki talihsiz durumu takip ediyoruz. Halkımız oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor. Üst düzey yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz” dedi.
Uttarakhand Eyalet Başbakanı Trivendra Singh Rawat da yaptığı açıklamada, “Chamoli bölgesinden bir felaket bildirildi. Bölge idaresi, polis ve afet yönetimi yönlendirildi. Hükümet gerekli tüm adımları atıyor" ifadelerini kullandı.

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